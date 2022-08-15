وفد من هيئة الأركان الإيرانية يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي

العالم - ايران

وقالت السفارة في بيان: "يقوم وفد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة العميد عبد الله، بزيارة موسكو للمشاركة في أعمال مؤتمر موسكو للأمن الدولي".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أنّ ممثلين من 109 دول جرت دعوتهم إلى حضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي ينعقد اليوم.

وقال شويغو في اجتماع في وزارة الدفاع: "سيكون هذا المؤتمر العاشر، وقد جرت دعوة وزراء الدفاع الأجانب، ورؤساء المنظمات الدولية، والخبراء وممثلي الأوساط الأكاديمية، من 109 دول إلى حضور المؤتمر"، معقباً بأنّ "الموضوعات الأكثر إلحاحاً للأمن العالمي والإقليمي هي ما سيكون مدرجاً على جدول الأعمال".

وتتزامن مع انعقاد مؤتمر موسكو للأمن الدولي فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي – 2022".

وعقد مؤتمر موسكو للأمن الدولي التاسع، في حزيران/يونيو 2021، وناقش قضايا الاستقرار الاستراتيجي، والأمن العالمي والإقليمي في أوروبا وأفريقيا، وكذلك في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.