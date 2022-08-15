بريطانيا.. مقتل رجل طعنا في أكثر شوارع لندن ازدحاما

العالم _ أوروبا

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء الضباط إلى شارع بولاند في سوهو في الساعة 11.40 صباحا للإبلاغ عن حادث طعن.

وأضاف المتحدث: "حضر ضباط خدمة الإسعاف في لندن والإسعاف الجوي في لندن، قد تم العثور على رجل مصابا بعدة طعنات.

وصرح بأنه وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها خدمات الطوارئ، أُعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وأكد أنه تم القبض على رجل على صلة بالحادث.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عدة سيارات للشرطة في مكان الحادث مع طوق عند تقاطع شارع بولاند وشارع أكسفورد.

وقالت خدمة الإسعاف في لندن في بيان: "تم استدعاؤنا الساعة 11.36 صباحا يوم 15 أغسطس إثر ورود تقارير عن حادث طعن في شارع بولند، وسط لندن.. أرسلنا طاقم سيارة إسعاف ومسعف في سيارة استجابة سريعة وضابط استجابة للحوادث إلى مكان الحادث، كما أرسلنا الإسعاف الجوي في لندن".

وأضافت أن المسعف الأول وصل في أقل من سبع دقائق، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها الفرق فقد فارق المصاب الحياة في مكان الحادث.

وشارع بولاند هو منعطف لشارع أكسفورد أحد أكثر مناطق التسوق ازدحاما في أوروبا ويجذب عشرات الآلاف من الزوار يوميا، ويمر إلى سوهو، وهي منطقة أخرى مزدحمة تشتهر بالحياة الليلية.

ويأتي حادث يوم الاثنين بعد ثلاث حوادث إطلاق نار على بعد خمسة أميال مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.