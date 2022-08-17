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رئيس العراق: يجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد

رئيس العراق: يجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين، فيما أكد أن استمرار الوضع القائم غير مقبول.

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في البلاد".

وأكّد صالح "ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة"، مشددا على ضرورة "تركيز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم".

وأضاف أن "استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية"، مشيراً إلى أن "احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي".

واكد "أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب، وخصوصاً في الأزمة الراهنة"، لافتا إلى "أهمية تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضي في المسار السلمي والهادئ لتجاوز التحديات القائمة".

واستمع صالح باهتمام، إلى مداخلات وممثلي النقابات والاتحادات حول الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وبما يُعزز الوحدة الوطنية ويحقق الإصلاح ويحمي مصالح المواطنين ويتجاوز المشاكل والثغرات القائمة.

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رئيس العراق: يجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد

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