أوليانوف: النتيجة النهائية لمفاوضات فيينا تتوقف على سلوك واشنطن

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وافاد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، إن النتيجة النهائية لمفاوضات فيينا تتوقف على رد فعل الولايات المتحدة على مقترحات إيران المعقولة.

وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر: "في وقت سابق كانت هناك أسباب للتفاؤل ، لكن في المواقف السابقة لم تتحقق التوقعات". هذه المرة لدينا فرص أكثر من أي وقت مضى لعبور خط النهاية في مفاوضات فيينا. "تعتمد النتيجة النهائية على كيفية رد فعل أمريكا على مقترحات إيران المعقولة".

من جهة اخرى أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن محادثات فيينا بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي الإيراني" أوشكت على الانتهاء، لافتًا إلى أن هناك بعض القضايا لم يتم إغلاقها بعد.

وذكر ريابكوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية:"أن العمل في صيغة فيينا بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني على وشك الانتهاء. لم يتم إغلاق جميع القضايا بعد، ولكن الاتصالات المكثفة على مختلف المستويات مازالت مستمرة"، مشددًا على أن الوفد الروسي يعمل بشكل وثيق وبناء في المفاوضات.

يُشار إلى أن الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف صرح الأحد الماضي بأنه ربما يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل وذلك في حال حدوث تطورإيجابي للأحداث.

جدير بالذكر أنه في عام 2015، توصل الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا إلى اتفاق نووي مع إيران من أجل معالجة الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاقية، حيث فرضت واشنطن حينها أشد الحظر ضد طهران، لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أكد مرارًا وتكرارًا دعمه للعودة إلى الاتفاق النووي.

يُذكر أن في إبريل الماضي، أجرت كلًا من روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا مناقشات مع إيران في فيينا حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في نسختها الأصلية.