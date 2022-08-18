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شاهد.. مواقع التواصل تشتعل ردا على تصريحات احمد الريسوني

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

ما إن بدأت تخمُدُ نارُ الخلافاتِ بين الجزائر والمغرب، حتى خرج أحمد الريسوني رئيسُ الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمغربي الجنسية، ليُشْعِلَ الخلافات من جديد.

العالم – خاص بالعالم

الريسوني زعم ان موريتانيا والصحراء الغربية جزء من المغرب، وأن المغاربة سيحتلون مدنا جزائرية إذا طلب الملك ذلك.

وكتب "عمار بن يونس" معلقا: "الاتحاد العالمي لعملاء المسلمين وعراب الخراب العربي هنري ليفي نجحوا الى حد ما في السودان وليبيا وتونس ومصر وسوريا وراهنوا على الحِراك في الجزائر فانفلت من أيديهم وأصبح الحَراك المبارك وفتح طريق الخلاص من العصابة وهو طويل وشاق. وها هو أحمد الريسوني يريد خريفا مغاربيا".

وعلق "محمد أحمد": "هل يكفي أن يتبرّأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تصريحات رئيسه أحمد الريسوني الذي نسف وجود دولة مورتانيا. ودعا إلى النفير والزحف بالملايين نحو تندوف الجزائرية بدل الدعوة إلى النفير والاستنفار ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وغردت "فاطمة محمدو" من موريتانيا : "الريسوني يريد تصفية الحسابات مع الدولة المغربية على خلفية اعتقال أخيه الصحفي سليمان الريسوني. موريتانيا دولة مستقلة و كلام أحمد الريسوني لا يمثل المغرب ولا مؤسساتها، ويعرف مسؤولو البلدين ان كلام الريسوني لا يزيد ولا ينقص من قيمة العلاقات المتميزة بين المغرب وموريتانيا".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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