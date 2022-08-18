رعب الصهاينة من صواريخ المقاومة الفلسطينية

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضة الى أن طوال مدة الاشتباك وطوال مدة الاطلاق كانت المقاومة الفلسطينية متحكمة بكل التفاصيل فهنالك أكثر من 980 صاروخ وقذيفة اطلقت من قطاع غزة بمعدل خلال الـ50 ساعة معدل 19صاروخ وقذيفة في الساعة اي ما يقارب حوالي صاروخ أو قذيفة خلال 3 دقائق.

ولفت عواضه الى أن ذلك بحد ذاته يشكل خطرا كبيرا اضافة الى العمل الذي كانت تقوم به بطاريات القبة الحديدية والذي بحد ذاته يشكل قلقا كبيرا على الصهاينة، ولا يزال قطاع غزة يتحكم بالمعادلة حتى الآن.

ونسلط في برنامج"غياهب الكيان"، الضوء على ما عاشه الصهاينة على مدى 3 أيام من العدوان على قطاع غزة حالا من الرعب والخوف والهروب الى المخابيء جراء تساقط صواريخ المقاومة الفلسطينية على رؤوسهم في المدن المحتلة والمستوطنات.

وبحث برنامج"غياهب الكيان"، في خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة والرد الصاروخي للمقاومة الفلسطينية لاسيما على المستوطنات القريبة من حدود القطاع سيطر الهلع على الصهاينة هناك لدرجة أن مراكز المعالجة من الامراض النفسية لم تعد تتسع.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" موضوع تضامن ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة سنة 1948 مع أبناء قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية عبر احتجاجات نظمت في المدن والبلدات الفلسطينية على العدوان على قطاع غزة.

كما القى البرنامج الضوء على سياسة هدم منازل المقاوميبن الفلسطينيين الذين ينفذون الهجمات على قوات الاحتلال والمستوطنين لا تجدي نفعا ولا تحد من حافزية المقاومين وهي حقيقة اكدتها التجارب واعترف فيها الصهاينة أنفسهم.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى حروب عصابات الجريمة المنظمة فشارع ديزنغوف في تل أبيب الذي شهد قبل شهد قبل أشهر عمليات نوعية نفذها مقاوم فلسطيني قتل وجرح خلالها عددا من الصهاينة عاش مجددا حالا من الرعب بعد أن اطلق رجال العصابات الرصاص على سيارة ظن المارة الصهاينة انها رصاص مقاوم فلسطيني.

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