الإتفاق النووي وحقيقة مناخات التفاؤل

العالم – مع الحدث

ولم يعد أمام الأميركيين والاوروبيين إلا خيار تحمل المسؤولية. فإلى أين وصلت الاتصالات بشأن إبرام الاتفاق النووي؟ ما حقيقة الأجواء الإيجابية الصادرة عن واشنطن والعواصم الأوروبية؟ هل يتحمل الغرب مسؤولياته ويوافق على التعديلات الإيرانية على الورقة الأوروبية؟ وكيف حصلت طهران على شروطها لعدم تخطي خطوطها الحمر؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى المستجد في الاتفاق النووي لرفع الحظر عن إيران.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد مرتضى – باحث سياسي

د. هادي أفقهي – دبلوماسي إيراني سابق

رضوان قاسم - باحث سياسي