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شاهد.. الحكم بالسجن 34 عاما على ناشطة سعودية

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة استئنافٍ سعودية على الناشطة الحقوقية سلمى شهاب بالحبس أربعة وثمانين عاماً بتهمة تقديمِ الإعانة لمعارضين يسعَون لزعزعة استقرار الدولة من خلال تغريدات أو إعادة تغريدات على حساب تويتر.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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