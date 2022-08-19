حلب.. 30 مدنيا بين قتيل وجريح بقصف صاروخي نفذته 'قسد' على مدينة الباب

العالم- سوريا

وقالت مصادر محلية أن مجموعات من قسد تسللت إلى نقاط قريبة من مواقع انتشار الجيش السوري في ريف مدينة الباب الغربي، وبادرت إلى قصف المدينة بعدد كبير من الصواريخ، التي سقط معظمها داخل السوق الشعبي وسط المدينة.

ووفق المصادر فإن عشرة أشخاص على الأقل فقدوا حياتهم جراء القصف، فيما أصيب أكثر من 20 شخصاً بينهم عدد من المسلحي، بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى مشافي مدينة الباب لتلقي العلاج.

ورجحت المصادر ارتفاع حصيلة القتلى خلال الساعات القادمة، في ظل وجود عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لجروح بليغة، خضعوا على إثرها لعمليات جراحية معقدة.

ولم ينتظر الجيش التركي ومسلحيه، حتى يستهدف، أطراف ناحية تل رفعت وقريتي مديون وبيلونية في ريف حلب بالأسلحة الثقيلة.

ويعتبر القصف الذي تعرضت له مدينة الباب اليوم، الأعنف من نوعه الذي تتعرض له المدينة منذ عدة أشهر، وخاصة لناحية المواقع التي تعرضت لصواريخ قسد، والتي شملت المواقع المدنية ومقرات المسلحين على حد سواء.