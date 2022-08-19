الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حلب.. 30 مدنيا بين قتيل وجريح بقصف صاروخي نفذته 'قسد' على مدينة الباب

حلب.. 30 مدنيا بين قتيل وجريح بقصف صاروخي نفذته 'قسد' على مدينة الباب
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

قُتل وأصيب أكثر من 30 شخصا معظمهم من المدنيين، جراء قصف صاروخي نفذته قوات قسد باتجاه مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها شمال شرق حلب.

العالم- سوريا

وقالت مصادر محلية أن مجموعات من قسد تسللت إلى نقاط قريبة من مواقع انتشار الجيش السوري في ريف مدينة الباب الغربي، وبادرت إلى قصف المدينة بعدد كبير من الصواريخ، التي سقط معظمها داخل السوق الشعبي وسط المدينة.

ووفق المصادر فإن عشرة أشخاص على الأقل فقدوا حياتهم جراء القصف، فيما أصيب أكثر من 20 شخصاً بينهم عدد من المسلحي، بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى مشافي مدينة الباب لتلقي العلاج.

ورجحت المصادر ارتفاع حصيلة القتلى خلال الساعات القادمة، في ظل وجود عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لجروح بليغة، خضعوا على إثرها لعمليات جراحية معقدة.

ولم ينتظر الجيش التركي ومسلحيه، حتى يستهدف، أطراف ناحية تل رفعت وقريتي مديون وبيلونية في ريف حلب بالأسلحة الثقيلة.

ويعتبر القصف الذي تعرضت له مدينة الباب اليوم، الأعنف من نوعه الذي تتعرض له المدينة منذ عدة أشهر، وخاصة لناحية المواقع التي تعرضت لصواريخ قسد، والتي شملت المواقع المدنية ومقرات المسلحين على حد سواء.

روابط ذات صلة

"قسد" ترد على الهجوم التركي وتقصف مواقع بمدينة الباب

قوات الاحتلال الاسرائيلي تحقق في قتلها احد جنودها.. وهذا ما يقرأه المراقبون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. النحل الطنان في خطر!

بوتين لماكرون: قصف كييف لمحطة زابوروجيه يفاقم مخاطر حدوث كارثة

أردوغان يتحدث عن اتصالات مع بوتين بشأن سوريا

مطار صنعاء الدولي يسير رحلات جوية تنقل 561 راكبا

فيديو..استهداف آلية عسكرية تابعة لمجموعات موالية لتركيا بريف حلب الشمالي

السيد نصرالله: ايران ساعدت سوريا ولبنان عام 1982 اثر الاجتياح الاسرائيلي رغم الحرب المفروضة ضدها