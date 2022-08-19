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کنعاني: هل تصحح أمريكا سياساتها الخاطئة تجاه إيران؟

کنعاني: هل تصحح أمريكا سياساتها الخاطئة تجاه إيران؟
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني اليوم الجمعة ان الانقلاب الأمريكي في عام 1953 ضد الحكومة الوطنية الإيرانية مثالا واضحا من المؤامرة الأمريكية وقال: هل تصحح الحكومة الأمريكية سياساتها الخاطئة والفاشلة تجاه إيران؟

العالم-إيران

وقال كنعاني عبر تغريدة في حسابه على موقع تويتر اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية لمؤامرة الانقلاب الامريكي – البريطاني في عام 1953 ضد الحكومة الإيرانية: ان الحكومة الأمريكية سجلت رقم قياسيا من التدخل والهجوم العسكري والانقلاب ضد الدول والحكومات المستقلة.

واكد ان انقلاب عام 1953 ضد الحكومة الوطنية الإيرانية هو مثال واضح للتدخلات الامريكية في إيران و السؤال الذي يطرح نفسه هو :هل تصحح الحكومة الأمريكية سياستها الخاطئة والفاشلة تجاه إيران وتحترم الحقوق المشروعة للأمة الإيرانية؟

يذكر ان انقلاب بتاريخ 19 اغسطس 1953 حدثت تحت مسمى عمليات (Operation Ajax ) خططت له ونفذته ودعمته ماليا وكالة الاستخبارات البريطانية ( اس آی اس) بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية الـ( سي آي اي).

فقامت لندن وواشنطن وعن طريق هذه الثورة فرض حكومة استبداية في ايران كي تستطيع السيطرة على منابع النفط فضلا عن السيطرة على المنطقة الاستراتيجية والجيوسياسية بمحورية ايران.

ولكن مع انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 ، فشلت هذه المحاولات والتدخلات الغربية المباشرة وغير المباشرة في إيران واستعاد الشعب الايراني السيادة الوطنية في بلاده وخطى نحو الاستقلال الكامل.

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