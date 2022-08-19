كتلة دولة القانون تدين محاولة اغتيال النائب عن محافظة واسط

العالم- العراق

وجاء في البيان:

ندين بإشد العبارات ونستنكر الاعتداء المسلح ومحاولة اغتيال النائب عن دولة القانون بمحافظة واسط وفاء الشمري ، مساء امس، من قبل عصابات الشر والجريمة في محاولة يائسة لتكميم الافواه والضغط على ممثلي الشعب لثنيهم عن طريق الدفاع عن الشرعية وحماية الدولة ومؤسساتها .



ان تكرار هذه الممارسات الجبانة تستدعي موقفا حازماً تجاه هذه الأفعال المشينة التي تهدف لزعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي.

وإننا إذ نستغرب وقوف الحكومة موقف المتفرج ازاء هذه الجرائم ، نؤكد وقوفنا الى جانب شعبنا الابي في هذه المرحلة الحساسة بوجه محاولات فرض الارادة ولي الاذرع والانقلاب على الشرعية والدستور ..

اللهم احفظ العراق والعراقيين من شر الفتن ومخططات الأعداء..

كتلة دولة القانون

19 آب 2022