السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كادت تتحول لكارثة.. طيّاران إثيوبيان يغرقان في النوم خلال رحلة جوية!

كادت تتحول لكارثة.. طيّاران إثيوبيان يغرقان في النوم خلال رحلة جوية!
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

في حادثة كادت تتسبب في كارثة مفجعة، غط طياران إثيوبيان في نوم عميق فوق السحاب خلال رحلة جوية.

العالم - منوعات

في التفاصيل، استغرق طياران من الخطوط الجوية الإثيوبية في النوم أثناء رحلة لهما من الخرطوم إلى أديس أبابا، حيث كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم وتقترب من مطار أديس أبابا عندما لم يستجب أي من الطيار أو مساعده لإنذار برج المراقبة.

واستمر برج المراقبة في محاولاته للتواصل مع قائد الطائرة أو مساعده، إلا أن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل، إلا أن نظام الطيار الآلي، أنقذ الطائرة وركابها من كارثة محققة.

هبطت بسلام

فبعد إطلاق إنذار من نظام الطيار الآلي استيقظ الطياران في اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة فوق مدرج مطار العاصمة الإثيوبية لتهبط بسلام متأخرة عن موعدها 25 دقيقة.

روابط ذات صلة

سد النهضة.. إثيوبيا تتجه نحو الملء الرابع ..ومصر تتفرّج بعيْنيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. آخر تطورات العلاقات الإيرانية السعودية

شاهد.. الأسرى الفسطينيين يستعدون لخوض معركة الأمعاء الخاوية

كادت تتحول لكارثة.. طيّاران إثيوبيان يغرقان في النوم خلال رحلة جوية!

العراق.. كشف تفاصيل جديدة عن انهيار تل في كربلاء

5 سيناريوهات لمستقبل ترمب.. الإدانة والسجن أم البراءة وصفقة؟!

الغامدي: عزل جميع قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية!