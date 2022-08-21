قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

العالم - الاحتلال

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فتية، وهم: حمادة جمال حسن (16 عاما)، وعلي جهاد ثوابتة، ووديع محمود محمد الشيخ، ويوسف محمد ثوابتة بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها في بلدة بيت فجار جنوب المحافظة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عند المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين قتيبة جلال البياري (20 عاما)، وأحمد عبد المجيد صلاح (20 عاما)، عند حاجز عسكري على مدخل قرية عين يبرود، شمال شرق رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال تصدي الشباب الثائر في بلدة سلواد قضاء رام الله لاقتحام البلدة الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، تخللها عمليات تمشيط واسعة عقب عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة للمستوطنين.

وطالت الاعتقالات الشاب أحمد أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوبا.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن محمود من بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، تعتقل خلالها المواطنين وتعتدي عليهم وتداهم منازلهم، ما يؤدي إلى اندلاع المواجهات.