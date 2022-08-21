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مرندي: الأميركيان يدركون أن عليهم التعاون مع إيران في الخطوات الأخيرة

مرندي: الأميركيان يدركون أن عليهم التعاون مع إيران في الخطوات الأخيرة
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد محلل القضايا الدولية ومستشار الفريق النووي الايراني المفاوض محمد مرندي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت مكاسب كبيرة جدا في مفاوضات رفع الحظر رغم ان مصير المفاوضات ليس معلوما تماما لغاية الان، مصرحا بان الاميركيين يدركون بان عليهم التعاون مع ايران في هذه الخطوات الاخيرة.

العالم - ايران

يتبع ..

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مرندي: الأميركيان يدركون أن عليهم التعاون مع إيران في الخطوات الأخيرة

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