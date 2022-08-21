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حرب الحافلات في الاراضي المحتلة.. بدأت بإحراقها ووصلت الى الهجوم عليها

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

مرحلة يمكن وصفها بحرب الحافلات ، بدأت باحراق العشرات منها خلال الاشهر الاخيرة في الاراضي المحتلة ووصلت الى تعرضها لعمليات اطلاق نار .

العالم - فيديو غرافيك

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حرب الحافلات في الاراضي المحتلة.. بدأت بإحراقها ووصلت الى الهجوم عليها

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