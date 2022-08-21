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مسؤول ألماني يعارض فتح خط أنابيب نورد ستريم 2

مسؤول ألماني يعارض فتح خط أنابيب نورد ستريم 2
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية بأنه لا يرى أن فتح خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" سيكون أمرا جيدا، على الرغم من أزمة الغاز في بلاده حاليا.

العالم - اوروبا

وقال كرتشمر لصحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأحد إن العرض الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام (الخط) لنقل الغاز إلى ألمانيا يعد "عرضا مسمما".

وأشار إلى أن خط أنابيب "نورد ستريم1" يعمل بالفعل، وأن تخفيض كمية الغاز التي يتم نقلها عبره كانت رد فعل على العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

يذكر أن نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر فولفغانغ كوبيكي دعا في تقرير تم نشره يوم الجمعة الماضي بشبكة التحرير الصحفي بألمانيا لفتح خط أنابيب الغاز "نورد ستريم "2 من أجل ملء خزانات الغاز لفصل الشتاء.

ولكن هذه الدعوة لاقت رفضا داخل حزبه نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر يكوّن مع حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الائتلاف الحاكم بألمانيا.

ولكن رئيس حكومة ولاية سكسونيا حذر في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة لارتفاع أسعار الطاقة بألمانيا.

وقال: "أسعار الطاقة هذه تدمر كل شيء يمثل الأساس لاقتصادنا الصحي وسلامنا الاجتماعي".

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مسؤول ألماني يعارض فتح خط أنابيب نورد ستريم 2

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