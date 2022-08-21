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مقتل 9 جنود جراء سقوط شاحنة في وادٍ بكشمير الباكستانية

مقتل 9 جنود جراء سقوط شاحنة في وادٍ بكشمير الباكستانية
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

لقي ما لا يقل عن تسعة جنود باكستانيين حتفهم، وأُصيب أربعة آخرون عندما سقطت شاحنتهم في وادٍ بالشطر الباكستاني من كشمير الأحد، وفقاً لما ذكره الجيش وشهود.

العالم - باكستان

وقال مسؤولون عسكريون: إن الشاحنة، التي كانت ضمن رتل عسكري، كانت متجهة نحو مانج باجري في منطقة باغ بكشمير الباكستانية عندما وقع الحادث بالقرب من شوجا آباد، قبل نحو 12 كيلومتراً من وجهتها، في نحو الساعة الرابعة من صباح الأحد.

وقال مسؤول عسكري طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام" إن هناك 13 جندياً بينهم السائق كانوا على متن الشاحنة. توفي سبعة منهم على الفور، بينما أصيب الباقون".

وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى في روالاكوت؛ حيث توفي اثنان منهم متأثرين بجراحهما.

وقالت الشرطة المحلية: إن الشاحنة سقطت في وادٍ عمقه 150 متراً.

تقع حوادث الطرق بشكل متكرر في المناطق الجبلية في كشمير الباكستانية، ومعظمها بسبب الطرق الضيقة، وعدم اتباع ما يلزم من تدابير السلامة، فضلاً عن القيادة المتهورة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، سقطت حافلة في وادٍ بالجزء الباكستاني من كشمير، ما أدى إلى مقتل 22 راكباً.

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