جريمة لا تمحى من الذاكرة.. إحراق المسجد الأقصى وتواطؤ الاحتلال المستمر

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ولولا أن للبيت ربا يحميه لصار اثرا بعد عين.. حينها بلغت المساحة المحترقة أكثر من ثلث مساحة المسجد الإجمالية بما يزيد عن1500 متر مربع من المساحة الأصلية البالغة أربعة آلاف واربعمئة متر مربع.



ورغم مرور أكثر من خمسين عاما على الجريمة، ما زال الاقصى اسير نيران العنصرية والاستهداف الصهيونيين فقبل جريمة الحرق.

وحتى اليوم تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والطرق المس بالمسجد تارة بأعمال حفرية تحته، إلى بناء الأنفاق المتواصلة بعضها بعضا أدت إلى تقويض أساسات المسجد في الحرم القدسي وتارة محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا.



ثلاثة وخمسون عاما على حرق المسجد الأقصى، إلا أن الجريمة الإسرائيلية بمختلف مستوياتها ومسمياتها ما زالت مستمرة بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.. والعرب والمسلمون في سبات عميق.

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