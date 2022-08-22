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فيديوغرافيك.. "أبو ضاهر" ینسحب من بطولة عالمية رفضا لمواجهة لاعب صهيوني

الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

عاد الى لبنان الملاكم اللبناني شربل أبو ضاهر الذي احجم عن مواجهة لاعب من كيان الاحتلال "اسرائيلي" في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي اقيمت في ابو ظبي. واعرب والد الملاكم اللبناني عن افتخاره بما قام به نجله كما شكر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الموقف الذي اعلنه منوها بما قام به اللاعب اللبناني.

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