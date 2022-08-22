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رئيسي: على التيارات السياسية العراقية الاتفاق على مخرج للمشاكل القائمة

رئيسي: على التيارات السياسية العراقية الاتفاق على مخرج للمشاكل القائمة
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إن على كل التيارات السياسية الرئيسية في العراق الاتفاق من خلال الحوار والتعاطي على مخرج من المشاكل السياسية القائمة.

العالم - ايران

وأكد السيد رئيسي اليوم الاثنين ، رداً على الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، على ضرورة الحفاظ على الوحدة في العراق وقال: إن جميع التيارات السياسية الرئيسية في العراق الاتفاق من خلال الحوار والتعاطي على مخرج من المشاكل السياسية القائمة

وفيما يتعلق بتحركات الحكومة العراقية لتحسين المناخ السياسي للمنطقة ، أكد رئيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة ورحب بتسريع الإجراءات التفاعلية بعد تنفيذ الاتفاقات.

كما أكد رئيسي خلال هذا الاتصال الهاتفي ، على ضرورة تسهيل تردد الزوار الإيرانيين ، خاصة خلال مراسم الأربعين الحسيني ، حيث وعد رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه سيتابع بنفسه القضايا المتعلقة بحضور الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين.

واشار الكاظمي إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والعالم ، مؤكدا أنه سيواصل جهوده لتحسين ورفع مستوى العلاقات والتعاون الإقليمي.

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