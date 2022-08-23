الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
١١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هل ستعوض كندا نقص الغاز الروسي في أوروبا؟

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس؛ خلال زيارته إلى كندا أن البلدين سيوسعان نطاق التعاون في مجال الطاقة، بينما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ان تصدير الغاز الكندي لألمانيا لن يكون سهلاً.

العالم - اوروبا

رحلة البحث عن غاز بديل؛ يبدأها المستشار الألماني أولاف شولتس من كندا لتعويض نقص الغاز الروسي الذي تعتمد عليه المانيا بشكل كبير؛ فيما تعدّ حماية الأمن الطاقوي قضية بالغة الأهمية منذ أن بدأت روسيا تخفض تدريجياّ ضخّ الغاز إلى أوروبا، وذلك في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس: إنّ كندا تمتلك موارد معدنية غنية مثل روسيا فضلاً عن أنها دولة ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها، مما يفتح مجالات جديدة للتعاون. روسيا ليست شريكاً تجارياً يمكن الوثوق به. نسرّع الان تهيئة البنى التحتية للموانئ وأنابيب الغاز بغية زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

وتعول ألمانيا على كندا كبديل لروسيا في مجال المواد الخام؛ ويتوقّع أن يوقع الطرفان صفقة تقوم بموجبها كندا بتزويد ألمانيا بالهيدروجين النظيف.

لكنّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قلّل من احتمالات تصدير الغاز الطبيعي المسال الى المانيا؛ وقال إنّ تصدير الغاز الكندي لألمانيا لن يكون سهلاً، حتى إذا أرادت برلين تنويع مصادر إمداداتها للحد من اعتمادها على روسيا.

وقال ترودو: نحن بصدد دراسة الاحتمالات بغية معرفة ما إذا كان من المنطقي تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كان من المجدي تصديره مباشرة إلى أوروبا. هناك مسافة طويلة بين حقول غربِ البلاد وموانئِ الساحل الأطلسي؛ نحققُ تقدماً على صعيد سلسلة من الاستثمارات المتعلّقة بالهيدروجين.

ويتزامن وصول شولتس لكندا مع دعوات متجددة من أوكرانيا إلى رئيس الوزراء الكندي ترودو، لإلغاء قرار يسمح بإعادة التوربينات التي يجري إصلاحها في مونتريال، لاستخدامها في خط أنابيب روسي يمد ألمانيا بالغاز الطبيعي.

روابط ذات صلة

إتحاد عمالي يدعو «شولتس» لاستعادة العلاقات مع روسيا

البورصات الأوروبية تخسر واليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار

قفزة في أسعار الغاز في أوروبا

مسؤول ألماني يعارض فتح خط أنابيب نورد ستريم 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هل ستعوض كندا نقص الغاز الروسي في أوروبا؟

شاهد.. العراق.. مجلس القضاء الاعلى يدين اعتصام انصار الصدر

فيديوغرافيك.. الأسرى الفلسطينيون يصعّدون إجراءاتهم ضد إدارة سجون الاحتلال

اميركا واوروبا وراء نهب وسرقة نفط وغاز اليمن

الاطار التنسيقي يعلن موقفه من الاحداث الاخيرة التي طالت مجلس القضاء الاعلى

مصر تحاكم 6 أتراك بينهم سياسي بارز