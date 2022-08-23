شاهد.. هل ستعوض كندا نقص الغاز الروسي في أوروبا؟

العالم - اوروبا

رحلة البحث عن غاز بديل؛ يبدأها المستشار الألماني أولاف شولتس من كندا لتعويض نقص الغاز الروسي الذي تعتمد عليه المانيا بشكل كبير؛ فيما تعدّ حماية الأمن الطاقوي قضية بالغة الأهمية منذ أن بدأت روسيا تخفض تدريجياّ ضخّ الغاز إلى أوروبا، وذلك في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وقال المستشار الألماني أولاف شولتس: إنّ كندا تمتلك موارد معدنية غنية مثل روسيا فضلاً عن أنها دولة ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها، مما يفتح مجالات جديدة للتعاون. روسيا ليست شريكاً تجارياً يمكن الوثوق به. نسرّع الان تهيئة البنى التحتية للموانئ وأنابيب الغاز بغية زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

وتعول ألمانيا على كندا كبديل لروسيا في مجال المواد الخام؛ ويتوقّع أن يوقع الطرفان صفقة تقوم بموجبها كندا بتزويد ألمانيا بالهيدروجين النظيف.

لكنّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قلّل من احتمالات تصدير الغاز الطبيعي المسال الى المانيا؛ وقال إنّ تصدير الغاز الكندي لألمانيا لن يكون سهلاً، حتى إذا أرادت برلين تنويع مصادر إمداداتها للحد من اعتمادها على روسيا.



وقال ترودو: نحن بصدد دراسة الاحتمالات بغية معرفة ما إذا كان من المنطقي تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كان من المجدي تصديره مباشرة إلى أوروبا. هناك مسافة طويلة بين حقول غربِ البلاد وموانئِ الساحل الأطلسي؛ نحققُ تقدماً على صعيد سلسلة من الاستثمارات المتعلّقة بالهيدروجين.

ويتزامن وصول شولتس لكندا مع دعوات متجددة من أوكرانيا إلى رئيس الوزراء الكندي ترودو، لإلغاء قرار يسمح بإعادة التوربينات التي يجري إصلاحها في مونتريال، لاستخدامها في خط أنابيب روسي يمد ألمانيا بالغاز الطبيعي.