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حماس: اعتقال القادة والنشطاء لن يثني عزيمة شعبنا

حماس: اعتقال القادة والنشطاء لن يثني عزيمة شعبنا
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنَّ استمرار الاحتلال في اعتقال قيادات ونشطاء شعبنا الفلسطيني، وآخرهم القيادي والأسير المحرر فازع صوافطة، والناشط والأسير المحرر نادر صوافطة، تخبط واضح، ودلالة على فشل منظومة الاحتلال المجرم في مواجهة شعبنا الصامد.

العالم-فلسطين

وذكرت حركة حماس في بيان صحفي، أن اعتقال هذين الأسيرين المحررين اللذين قضيا سنوات طويلة في سجون الاحتلال؛ لن ينال من إرادتهما ولن يُضعف من عزيمة أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال وتصعيد المقاومة؛ بوصفها الطريق الأقصر نحو حرية شعبنا واستعادة حقوقه كاملة.

وشددت على أن حملات الاعتقال المستمرة وتغييب القادة والنشطاء ستفشل في تحقيق أمنه المزعوم واستفراده بأهلنا في الضفة والقدس، داعية أبناء شعبنا إلى مزيد من الصمود والتحدي والتصدي لهذا المحتل، واستهدافه وجنوده ومستوطنيه في أنحاء أرضنا المحتلة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في مدن متفرقة بالضفة الغربية، طالت القيادي فازع صوافطة والناشط نادر صوافطة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات عسكرية من جيش الاحتلال داهمت منزلي فازع ونادر في محافظة طوباس، قبل أن تعتقلهما.

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