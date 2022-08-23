مرندي: طهران لن توقّع أي اتفاق قبل إغلاق ملفها في الوكالة الذرية

العالم - إيران

ورد "محمد مرندي"، المحلل البارز للشؤون السياسية، في تغريدة على تقرير مزعوم لوكالة رويترز للأنباء، بأن إيران تراجعت عن بعض مطاليبها في مفاوضات رفع الحظر .

وإلى جانب وصفه تقرير هذه الوكالة الإنجليزية بأنه "مضلل للغاية"، قال مرندي: "ظللت أقول منذ شهور أن استبعاد الحرس الثوري من القائمة المزعومة للمنظمات الإرهابية الأجنبية ليس شرطا مسبقا".

وفي إشارة إلى ادعاء آخر لرويترز، قال مرندي: "لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل الإغلاق الدائم للمزاعم الكاذبة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ضد إيران) ".

وفي الختام أكد هذا الخبير الإيراني أن برنامج إيران النووي لن يتم تفكيكه.

وکانت وكالة رويترز للأنباء نشرت اليوم الثلاثاء مزاعم حول المفاوضات النووية نقلا عن مسؤول أميركي كبير لم تذكر اسمه.

يأتي التقرير المزعوم لرويترز في وقت كرر فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مزاعم غير مثبتة حول التحقيقات من بعض الأماكن في إيران في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الاثنين.