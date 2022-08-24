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سياري: المسيرات رفعت من المستوى القتالي والتقني لقواتنا المسلحة

سياري: المسيرات رفعت من المستوى القتالي والتقني لقواتنا المسلحة
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المساعد التنسيقي لقائد الجيش الايراني – قائد مناورة المسيرات 1401 التي بدأت صباح اليوم الاربعاء الادميرال "حبيب الله سياري" أن المسيرات تتبوأ مكانة خاصة في رفع مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة الايرانية.

العالم - ايران

وأشار هذا المسؤول العسكري الى اقتدار ايران الدفاعي وقال: ان قواتنا المسلحة تملك المعدات اللازمة لتنفيذ مهامها ونحمد الله لأنه حبانا بهذه القوات القوية المقتدرة وذات التجربة الكافية.

واعتبر الادميرال "سياري" المسيرات بأنها ظاهرة جديدة في الوقت الحالي، موضحا أن الأثر الذي تركته هذه الظاهرة في الحروب الاخيرة في العالم بات واضحا اذ يمكن الاشارة الى الحرب بين كل من آذربيجان وارمينيا والحرب بين اوكرانيا وروسيا.

وتابع قائلا: ان المسيرات تتبوأ اليوم مكانة خاصة في القدرة القتالية لدى القوات المسلحة وخاصة جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وتم ضمها الى المؤسسة الحربية في الجيش حيث أنها رفعت من المستوى القتالي والتقني في هذه القوات الى جانب القوات الاخرى.

وشدد على أن الجيش الايراني يأبى التبعية للآخرين في هذا المجال حيث أن كل المعدات التي يمكن استخدامها في انتاج المسيرات هي ايرانية الصنع، مؤكدا أن معظم المسيرات التي تشارك في هذه المناورات وتقوم بأعمال عسكرية تم انتاجها بصورة اولية في الجيش الايراني.

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