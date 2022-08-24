الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مسرور بارزاني: مستعدون لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران

مسرور بارزاني: مستعدون لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء كردستان العراق، مسرور بارزاني، توسيع العلاقات بين كردستان وإيران وخاصة محافظة آذربايجان الغربية، مؤكداً استعداد كردستان التام لتوسيع التعاون الاقتصادي ومكافحة المخدرات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

وأضاف بارزاني اليوم الأربعاء في لقاء مع محافظ آذربايجان الغربية محمد صادق معتمديان أن كردستان مستعد لاستقبال زوار الأربعين والتعاون مع آذربايجان الغربية في مختلف الأصعدة.

بدوره قال معتمديان في هذا اللقاء إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول إدارة الوقت والتكاليف في التجارة مع الدول المجاورة من خلال إزالة العوائق أمام تنمية التجارة الحدودية، مضيفا: بالنظر إلى سياسات إيران والقواسم المشتركة بين الجانبين، بذلنا جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لتطوير العلاقات مع كردستان العراق.

وتابع: حققنا إنجازات قيمة في مختلف الأصعدة بعد إبرام مذكرة تفاهم مع أربيل، ونأمل أن يستمر هذا التعاون.

كما أعلن عن تحسين البنية التحتية على الحدود المشتركة مع الجيران وخاصة العراق.

وأشار إلى مرور زوار الأربعين من حدود تمرجين المشتركة مع كردستان العراق وقال: إن ذلك إلى جانب توسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الإقليم سيؤدي إلى تطوير المنطقة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني يستنكر القصف على شمال العراق

إجتماع في السليمانية لبحث نقل القدرات التكنولوجية الإيرانية إلى العراق

نيجيرفان بارزاني يستقبل الفنان الايراني 'شهرام ناظري'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسرور بارزاني: مستعدون لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران

شاهد.. أزمة شح المياه تعصف بجنوب العراق

كيف يبدو المشهد العراقي مع اعتصام التيار الصدري امام القضاء والانسحاب منه؟

وزير الصدر يهدد باتخاذ خطوات "مفاجئة" بعد الأحداث الأخيرة

شاهد.. قناة فرنسية تحذف مقابلة صحفي لإنتقاده لـ"اسرائيل"

الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاعتداء الأميركي على سوريا