مسرور بارزاني: مستعدون لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران

العالم - ايران

وأضاف بارزاني اليوم الأربعاء في لقاء مع محافظ آذربايجان الغربية محمد صادق معتمديان أن كردستان مستعد لاستقبال زوار الأربعين والتعاون مع آذربايجان الغربية في مختلف الأصعدة.

بدوره قال معتمديان في هذا اللقاء إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول إدارة الوقت والتكاليف في التجارة مع الدول المجاورة من خلال إزالة العوائق أمام تنمية التجارة الحدودية، مضيفا: بالنظر إلى سياسات إيران والقواسم المشتركة بين الجانبين، بذلنا جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لتطوير العلاقات مع كردستان العراق.

وتابع: حققنا إنجازات قيمة في مختلف الأصعدة بعد إبرام مذكرة تفاهم مع أربيل، ونأمل أن يستمر هذا التعاون.

كما أعلن عن تحسين البنية التحتية على الحدود المشتركة مع الجيران وخاصة العراق.

وأشار إلى مرور زوار الأربعين من حدود تمرجين المشتركة مع كردستان العراق وقال: إن ذلك إلى جانب توسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الإقليم سيؤدي إلى تطوير المنطقة.