كلرو: من واجب البرلمان الإطلاع على مجريات المفاوضات النووية

العالم - خاص بالعالم

واوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني عباس كلرو في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية، والتي ستبث لاحقا إن اللجنة البرلمانية عقدت اجتماعا مع الوفد المفاوض للاطلاع على التفاصيل والمجريات.

وقال عباس كلرو: "إن البرلمان واستنادا للدستور الإيراني يجب أن يطلع على كل المفاوضات المرتبطة بمصير البلاد، وبعد تحضير النص النهائي الذي نتج عن المفاوضات كان من الطبيعي أن نجتمع مع الوفد المفاوض ونطلع على مجريات وتفاصيل الأمور، وبدورنا كلجنة أمن وسياسية الخارجية كنا في جلسة مشتركة مع الوفد المفاوض وبحضور الوزير الخارجية خلال الاشهر الماضية من المفاوضات وأخذنا بعين الاعتبار مصالح الشعب".

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