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مسؤول ايراني: منظمة الطاقة الذرية الايرانية تعرض اليوم انجازا جديدا ومهما

مسؤول ايراني: منظمة الطاقة الذرية الايرانية تعرض اليوم انجازا جديدا ومهما
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية المدير التنفيذي لشركة تنمية استخدامات الإشعاع الذري، سيتم اليوم الخميس تزامنا مع اسبوع الحكومة وبحضور رئيس المنظمة، افتتاح منظومة إشعاع للمحاصيل الزراعية في مدينة بناب التابعة لمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران).

العالم - ايران

وقال بجمان شيرمردي للمراسلين مساء الاربعاء: في يوم 25 آب/أغسطس وتزامنا مع اسبوع الحكومة وبحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية سيتم تدشين منظومة إشعاع للمحاصيل الزراعية في مدينة بناب.

وصرح، أنه بجهود علماء القطاع النووي في البلاد، تم تصميم وتصنيع منظومة أشعة غاما محمولة لاستخدامها على المحاصيل الزراعية، وتعد هذه المنظومة الخطوة الاولى للمنظمة في الاستفادة من هذه التقنية، ونحن ليست أمامنا قيود في تصنيع هذه المعدات.

وأضاف، انه فيما سبق قمنا بخطوات جيدة في هذا المجال في إطار منظومات ثابتة.

وتابع: قمنا بإجراءات جيدة في مختلف المجالات كالصناعة والزراعة والصحة وسائر القطاعات خلال العام الماضي، وبدءا من يوم الخميس وبافتتاح هذه المنظومة يمكننا من الآن فصاعدا الحيلولة دون إهدار 30 بالمائة من المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن هذه المنظومة تم تصنيعها في مركز بناب التابع لمنظمة الطاقة الذرية وتعتبر النموذج الاول من هذا النوع في العالم، كما اننا ثاني بلد في العالم نقوم بتصنيع هكذا منظومات.

ولفت الى ان هذه المنظومة لها استخدامات في القطاع الزراعي، ولكن في المستقبل القريب سيتم تصنيع منظومات ذات استخدامات في قطاع الصناعة.

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