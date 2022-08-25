كيف يمكن للحرارة أن تغير تاثير الادوية؟

العالم - منوعات

يمكن أن يتغير تأثير الأدوية تحت تأثير الحرارة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من الأفضل قضاء الحاجات اليومية قبل الساعة الحادية عشرة صباحا أو بعد الساعة الخامسة مساء .وتتغير المواد الكيميائية النشطة في أي دواء في الشكل الجزيئي عند تعرضها لدرجات حرارة مختلفة، ما قد يؤدي إلى تحلل الدواء. ويمكن لهذا التحلل أَن يجعل الأدوية أقل فاعلية وقد يؤدي إلى تأثيرات جديدة أو مختلفة.

أوضح المركز أن الأدوية الخافضة لضغط الدم قد تتسبب حينئذ في حدوث انخفاض مفاجىء في ضغط الدم أو الإصابة بمشاكل الدورة الدموية أو ضربة حرارية و لتجنب التأثيرات السلبية على مفعول الأدوية، ينبغي حفظ الأدوية خلال فصل الصيف في مكان بارد ومظلم وجاف.