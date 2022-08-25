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روسيا وفرنسا تبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

روسيا وفرنسا تبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو ناقش خلال محادثة هاتفية، هي الأولى، مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

العالم - روسيا

وقدم شويغو، تقييمات لأفعال القوات المسلحة لأوكرانيا، التي يمكن أن "تعطل التشغيل الآمن للمحطة"، مشيراً إلى "أهمية زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة، والاستعداد الروسي لتقديم المساعدة اللازمة لهم".

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أمس الأربعاء، ترحيب موسكو بوجود خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية، بشكل دائم.

وطالب نيبنزيا من الأمم المتحدة "ألّا تفاقم الأزمة، هذا ما نتوقعه من الأمم المتحدة، وما سمعناه اليوم من وكيلة الأمين العام روزماري دي كارلو لا ينسجم مع الواقع".

وبحث المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال اجتماع في إسطنبول، ضمان أمن المنشآت النووية في كل من روسيا وأوكرانيا، على خلفية القصف الأوكراني المستمر لمحطة "زابوروجيا" النووية؛ فضلاً عن الزيارة المرتقبة لبعثة الوكالة إلى المحطة.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، بشكل يومي تقريباً، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.

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