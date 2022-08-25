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شاهد.. قصف صاروخي عنيف يستهدف قاعدة 'زليكان' التركية بالموصل

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

استهدف قصف صاروخي عنيف فجر اليوم الخميس قاعدة "زليكان" التركية في الموصل شمالي العراق.

العالم - العراق

وافادت قناة "صابرين نيوز" الاخبارية، ان رشقة صاروخية ثقيلة من عيار ١٢٢ ملم دكت القاعدة التركية "زليكان" في الموصل، حيث سقطت 5 صواريخ داخل القاعدة.

وفي تحديث جديد، اضاف المصدر ان 4 جنود اتراك سقطوا نتيجة الهجوم الذي تم بواسطة رشقة صاروخية بعدد ٥٠ صاروخا عيار ١٠٧ سحقت فجر اليوم على القاعدة التركية في الموصل، ما دفع القوات التركية الى إغلاق الجناح العسكري الخاص بمنامات الجيش التركي في زليكان.

ويعتبر هذا الهجوم الذي تعرضت له "زليكان" هو الاعنف منذ توتر الاحداث مع الاحتلال التركي، حيث تعرضت القاعدة الى ٥٠ صاروخا دفعة واحدة من عيار ١٠٧ ملم .

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