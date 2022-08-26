شاهد.. التباين الامريكي الاسرائيلي بشان الاتفاق النووي مع ايران

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ولذلك توجه وزير الحرب الاسرائيلي "بيني غانتس"، الذي اعتبر ان اي اتفاق لا يقيد ايران لسنوات عديدة قادمة سيضر الامن العالمي والاقليمي، توجه الى الولايات المتحدة لبحث الموضوع،و الاجتماع بمستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان، بعد ان رفض البيت الابيض طلب تل ابيب اجراء اتصال بين الرئيس الاميركي "جو بايدن" ورئيس وزراء الكيان "يائير لابيد" على خلفية الخلافات بين الطرفين حول الاتفاق.

كما عقد رئيس الموساد "دافيد برنياع" لقاءات واحاطات ماراثونية، حذر خلالها من ان توقيع اتفاق مع ايران سيمثل كارثة استراتجية، باعتبار ان الاتفاق سيسمح لايران بالوصول الى قدرات كبيرة للغاية، كما انه سيسهل عليها محاولة الحصول على سلاح نووي، بحسب زعمه.

ووسط التباين الامريكي الاسرائيلي بشان الاتفاق، اعلن البيت الابيض ان الدبلوماسية هي السبيل للعودة الى الاتفاق النووي، وان بايدن سيوافق على الاتفاق اذا كان يتماشى مع المصالح الاميركية.

تصريحات، تاتي بعد رد واشنطن على المقترحات الايرانية، والتي تعكف طهران على دراستها حاليا، بحسب وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، الذي اكد للامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" ان لدى ايران ارادة جادة وحقيقة للتوصل الى اتفاق قوي ودائم ولكن لن يتم التنازل عن حقوق الشعب الايراني تحت اي ظرف من الظروف، مشددا على ان حل القضايا المفبركة والسايسية للضمانات ضرورة اساسية.