ماكرون: الجزائر تساهم في تنويع مصادر إمدادات الغاز لأوروبا

العالم -أوروبا

وقال ماكرون، في ثاني أيام زيارته للجزائر: "لسنا في منافسة مع إيطاليا" على الغاز الجزائري، مشدداً على "ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة" بفرنسا.

وأضاف: "أشكر الجزائر على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا ويعزز تنويع (المصادر) في أوروبا"، التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.

وأضاف: "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيراً إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء و"المخزونات في حدود 90 بالمئة".

في المقابل، أكد أنه "لأمر جيد جداً أن يكون هناك تعاون متزايد ومزيداً من الغاز تجاه إيطاليا"، مشدداً على الحاجة إلى "التضامن الأوروبي".

يذكر أن مجموعات سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأميركية وتوتال الفرنسية،وقعت منتصف تموز/يوليو عقداً ضخماً بقيمة أربعة مليارات دولار ينص على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر يمتد لـ25 عاماً.

كما أعلنت الجزائر عن زيادة شحناتها من الغاز إلى إيطاليا التي أصبحت المورد الأول لها قبل روسيا، بعد الحرب في أوكرانيا.

ومنذ بداية عام 2022، زوّدت الجزائر إيطاليا بـ13,9 مليار متر مكعب، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقاً بنسبة 113%. وتعدّ الجزائر أول مصدّر للغاز في أفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.