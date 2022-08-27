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البيت الأبيض: بعض أنصار ترامب يتصرفون كالفاشيين

البيت الأبيض: بعض أنصار ترامب يتصرفون كالفاشيين
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن ممارسات بعض الجمهوريين المرتبطين بالرئيس السابق دونالد ترامب، تتناسب مع "تعريف الفاشية".

العالم - الأميرکيتان

وصرحت جان بيير: "أعتقد أن بايدن كان واضحا جدا الليلة الماضية. ما قاله الرئيس الليلة الماضية هو أنه عندما يتعلق الأمر بجمهوريي "ماغا"، عندما يتعلق الأمر بالجناح المتطرف من الجمهوريين، فإنهم يهاجمون الديمقراطية. أليس كذلك؟ إنهم يهاجمون ويسلبون الحقوق والحريات". كما نقلت قناة "فوكس نيوز".

وجاء هذا البيان خلال تبريرها لتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس ووصف فيها بعض أنصار ترامب بـ "شبه الفاشية".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجمهوريين المرتبطين بترامب الذين اعتنقوا العنف والكراهية تحولوا إلى "شبه الفاشية".

ودعا بايدن الديمقراطيين إلى إنقاذ البلاد من "شبه فاشية" جمهوريي دونالد ترامب ومواصلة السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

و"ماغا" هي اختصار لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد (ميك أميركا غريت أغين).

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البيت الأبيض: بعض أنصار ترامب يتصرفون كالفاشيين

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