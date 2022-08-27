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الدفاع التركية:

ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الوطني التركية، اليوم السبت، إن ثلاث سفن محملة بالمنتجات الزراعية غادرت الموانئ الأوكرانية في إطار صفقة الحبوب بوساطة الأمم المتحدة.

العالم-تركيا

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن 39 سفينة استخدمت بالفعل ممر البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية.

وقالت الوزارة على تويتر "العمل في شحن الحبوب في الموانئ الأوكرانية مستمر. وحتى صباح اليوم، غادرت ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية".

وفي 22 يوليو/ تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا صفقة الحبوب لتوفير ممر بحري إنساني للسفن لنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ البحر الأسود. تم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية - أوديسا وتشورنومورسك ويوجني - لاستئناف الصادرات.

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