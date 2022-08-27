ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

العالم-تركيا

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن 39 سفينة استخدمت بالفعل ممر البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية.

وقالت الوزارة على تويتر "العمل في شحن الحبوب في الموانئ الأوكرانية مستمر. وحتى صباح اليوم، غادرت ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية".

وفي 22 يوليو/ تموز، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا صفقة الحبوب لتوفير ممر بحري إنساني للسفن لنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ البحر الأسود. تم إلغاء حظر ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية - أوديسا وتشورنومورسك ويوجني - لاستئناف الصادرات.