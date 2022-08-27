قاليباف: النظرية الدفاعية لدى ايران تقوم على اساس ارساء الامن والسلام

العالم - ايران

والتقى قاليباف اليوم السبت، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمد رضا آشتياني"، ومجموعة من كبار مديري وزارة الدفاع، وتفقد معرض الصناعات الدفاعية في منظمة الصناعات الدفاعية.

وقال لدى تفقده معرض الصناعات الدفاعية : أن النظرية الدفاعية لدى إيران تقوم على أساس إرساء الأمن والسلام والدفاع عن المستضعفين ولا ترغب بغزو البلدان، إلا أنها سترد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليها.

وأشار إلى شهداء القوات المسلحة وخاصة وزارة الدفاع وخلد ذكرى الشهداء الأبرار مثل الدكتور مصطفى شمران وحسن فخري زاده وغيرهما من الشهداء، ورأى أن الصناعات الدفاعية بإمكانها تغيير مسار رفاهية الشعب والتطور إلى النهج الذي تريده الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي.

وأكد على أن الصهاينة والأميركان الذين توصلوا لهذه النتيجة عمدوا إلى شن حرب اقتصادية وعقائدية إلا أن حضور الشعب الإيراني في الساحة أدى إلى إدخال اليأس في نفوس الأعداء.

وتابع رئيس مجلس الشوى الإسلامي أن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال وأميركا يعلمان جيدا بأن عظمة إيران تكمن في نظامها الذي يتحلى بقاعدة شعبية، موضحا لذا فإنهما يحاولان الإيقاع بين النظام والشعب الإيراني