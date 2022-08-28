عام علی سقوط الأفغان من الطائرات الاميركية في مطار كابول

العالم - مراسلون

لا تزال صور سقوط الافغان من على متن الطائرات الاميركية على ارضية مطار كابول ماثلة للعيان، هذه المشاهد المروعة التي هزت العالم ماتزال جرحاً لم يندمل بالنسبة لذوي الضحايا.

فقد محمد ذاكر ابنيه في الحادثة، رغم مرور عام يتذكر تلك اللحظات بتفاصيلها، وكأنها حدثت البارحة، يقلب صور ابنه واصدقائه ويستشم منها ذكراه. يتهم الامريكيين بالتسبب في مقتل ابنه ويتساءل كيف للطيار ومساعديه بأن يقلعوا بالطائرة وهم يعلمون ان هناك أشخاصا متشبثين بها من الخارج.

‏برأي الخبراء فإن ازمة مطار كابول والطريقة الفوضوية التي انسحبت بها الولايات المتحدة من افغانستان العام الفائت هي صورة جلية للاسلوب الفوضوي الذي أدارت بها الولايات المتحدة البلد المنهك بالصراعات خلال عقدين من وجودها هنا.

ويرى المحللون ان واشنطن تتحمل مسؤولية الانسحاب الغير المسؤول من افغانستان والتبعات الناجمة عنها.

وقال المحلل السياسي، عبد الجابر بهير لقناة العالم:"کأفغان، نحن ننتظر المجتمع الدولي ننتظر الامم المتحدة ننتظر المحاکم الدولي ان تقوم بدراسة أو بحث هذه الجرائم، لماذا ارتکبتها ولماذا لاتشعر بالمسؤولية. امريکا هي المسؤولة ولابد ان تقدم عذرها علی الاقل".

وبناء على دراسة جامعية احصت تبعات الحرب الأمريكية على افغانستان فكان رقم الضحايا الأفغان هو الطاغي فوصل عددهم الى حوالي 117 الف قتيل واما الجرحى فحدث ولا حرج.

مر عام منذ أن سحبت الولايات المتحدة قواتهم من أفغانستان رغم ذلك، لم يُحاكموا على المآسي التي تسببوا بها سواء خلال فترة الغزو أو أثناء انسحابهم من هنا، وحدهم الافغان يدفعون الثمن دموعاً ودماً.