شاهد.. ماهو دور زعماء العشائر في حل الأزمة العراقية؟

العالم - خاص بالعالم

وقال اللامي في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال التغيطة بالاشتباكات المسلحة العنيفة بين انصار التيار الصدري، المشهد العراقي يؤشير الى ان العراق ذاهبا الى منحة خطير جدأ.

ورأى اللامي أن العشائر العراقية بزعمائها، والبيت الكردي والبيت السني، عليهما التتدخل في المشهد السياسي لحل الأزمة الخطيرة التي يواجهها العراق بشكل سريع.

واشار المحلل السياسي الى ان الأزمة الخطيرة في العراق اذا لم يتم السيطرة عليها، فأننا سنشاهد المشهد المشهد السيرلانكي والليبي يتكرر في العراق، مما سيقود البلاد الى منزلق خطير.

هذا واعلنت الحكومة العراقية اليوم عطلة شاملة في كافة ارجاء العراق وهناك دعوات للناس بالتزام منازلهم وعدم الخروج للشوارع.

واستهدفت ليلة أمس، مقار تابعة لمنظمة بدر التابعة لهادي العامري وعصائب أهل الحق ومنظمات تابعة للحشد الشعبي.

وأعلنت مصادر قريبة من التيار الصدري استهداف قوافل عسكرية بالقرب من الدجيل وبعض الطرق التي تصل الی بغداد ما أدی الی احراق بعض العجلات في هذه القوافل العسكرية وسقوط العديد من القتلی والجرحی.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...