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اتفاق ثنائي بين كوريا الجنوبية وبولندا في مجال صناعة الأسلحة

اتفاق ثنائي بين كوريا الجنوبية وبولندا في مجال صناعة الأسلحة
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول"، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البولندي "ماتيوش مورافيتسكي"، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالي محطات الطاقة النووية وتصنيع الأسلحة.

العالم - اسيا والباسفيك

وأشاد الجانبان - خلال الاتصال، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب - بنشاط التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية الرئيسية مثل الطاقة وتصنيع الأسلحة والبنية التحتية للطاقة.

واتفق الطرفان على أهمية تعزيز الدعم لكلا البلدين من أجل زيادة التعاون الثنائي في مجال محطات الطاقة النووية على وجه الخصوص، نظرًا للإمكانيات الهائلة في هذا المجال.

كما اتفق الجانبان على تضافر الجهود والقوى لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما فيها جهود استضافة معرض "إكسبو 2030" الدولي في مدينة بوسان والتي تبذلها كوريا الجنوبية حاليًا.

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اتفاق ثنائي بين كوريا الجنوبية وبولندا في مجال صناعة الأسلحة

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