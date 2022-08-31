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الاعرجي يوجه بتشكل لجان فرعية للتحقيق بأحداث الخضراء

الاعرجي يوجه بتشكل لجان فرعية للتحقيق بأحداث الخضراء
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

وجهت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الخضراء في العراق، تشكيل لجان فرعية، للتحرك بشكل ميداني.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان: أنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الخضراء، والتي تشكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة برئاسة مستشار الأمن القومي وعضوية ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني".

وبين أنه "تتولى اللجنة مسؤولية تقصي الحقائق عن الأحداث التي جرت داخل المنطقة الخضراء، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأضاف أنه "تمخض عن الاجتماع تشكيل لجان فرعية، للتحرك بشكل ميداني، من أجل تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء".

وتابع أن "الأعرجي وجه بأن يكون التحقيق بشكل حيادي، مؤكدا أن الذين استشهدوا وجرحوا هم جميعا أبناؤنا، ولا نميل في تقصي الحقائق إلا للعراق".

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