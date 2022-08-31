قصة المسيرات الإيرانية والتناقضات الأميركية المتكررة

العالم – إيران

يتم التركيز على هذه القضية بهدفين رئيسيين، أولا تأليب الرأي العام ضد القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك ربطها بالحرب في أوكرانيا.

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض "جيك سوليفان" أعلن في 11 يوليو أن: "تنوي إيران تزويد روسيا بطائراتها المسيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا".

حتى أنه ذهب أبعد من ذلك وزعم أن: "روسيا تخطط لشراء مئات الطائرات الإيرانية المسيرة، وتستعد إيران لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه المسيرات".

ولجعل الأمر أكثر تصديقاً حاول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من جانبه، من شحذ حساسية الرأي العام تجاه هذه الأخبار، من خلال استخدامه طريقة التمويه.

وبهذا الشأن قال وزير الدفاع الأميركي: "هذه فكرة سيئة حقاً، ولو كنت مكانهم، لكنت تخليت عن هذه الفكرة".

وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الإيراني رد على هذه الأنباء ونفى بيع مسيرات إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، لكن وسائل الإعلام الغربية استمرت في نشر الأكاذيب من خلال تجاهل تصريحات حسين أميرعبداللهيان.

في 16 يوليو، ومن أجل تأكيد مزاعم المسؤولين الأميركيين، زعمت قناة CNN أنه وبناءً على صور الأقمار الصناعية التي تم تزويد القناة بها، فإن وفدا روسيا زار مرتين على الأقل في شهر يونيو، قاعدة في مدينة كاشان الإيرانية والتي يتم الاحتفاظ فيها بالطائرات المسیرة القادرة على حمل الصواريخ الموجهة "شاهد 191" و"شاهد 129".

على الرغم من أن الدوائر السياسية والإعلامية في الغرب قد فبركت هذه الأخبار عن بيع الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا بهدف زيادة الضغط السياسي على إيران، لكن بسبب الانتشار الواسع والمكثف للأخبار المتعلقة بهذه القضية، فإن قدرة إيران العلمية وتقنيتها الواسعة في إنتاج المسيرات المتطورة، كثر الحديث عنها لدى الرأي العام بصفتها عاملاً بناء للقوة الإيرانية، وهو ما لم يكن يتوقعه الإعلام الغربي.

ومن أجل تدارك هذا الأمر كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية يوم الاثنين، 29 أغسطس، وفي تصريح مناقض، عن وجود عيوب في المسيرات الإيرانية: "الروس واجهوا مشاكل تقنية في استخدام المسيرات الإيرانية، وواجهوا إخفاقات عديدة".

صحيفة واشنطن بوست نشرت هذا الخبر بالتزامن مع زعمها تحميل الطائرات المسيرة التي باعتها إيران إلى روسيا وأعلنت: "أرسلت إيران أول شحنة من طائراتها القتالية المسيرة إلى روسيا، حيث سوف تستخدمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا ".

يتبع..