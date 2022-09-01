الرئيس عون يرحب بتمديد مجلس الامن للقوة الدولية في جنوب لبنان

العالم - لبنان

و اعتبر عون ان هذه الخطوة تؤكد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية.

وأشار الرئيس عون الى ان التنسيق قائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل لما فيه حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وقف الاعمال العدائية التي ترتكبها "إسرائيل" في البر والبحر والجو.

وفيما جدد الرئيس عون شكره للدول المشاركة في اليونيفيل لاستمرارها في القيام بمهمة حفظ السلام على طول الحدود، شدد على التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، محييا ذكرى العسكريين الدوليين الذين سقطوا على ارض الجنوب، مقدرا تضحيات رفاقهم.

وصادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عام إضافي . وهذه القوة موجودة في جنوب لنبان منذ عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426 الصادرين في 19 مارس/ آذار من ذلك العام.

وبعد انتهاء حرب يوليو/ تموز 2006 بين إسرائيل و لبنان انتشرت قوة اليونيفيل في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بأكملها حتى الحدود مع إسرائيل، وفقا لقرار المجلس رقم 1701، والذي أذن فيه بزيادة حجم هذه القوات إلى 15 ألف جنديا من 40 جنسية.

ومشيدا بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة، قال رئيس الحكومة اللبنانية، في بيان، إنها خطوة مشكورة ومن شأنها تعزيز الاستقرار الذي ينعم به جنوب لبنان بفضل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل.



ويزداد عدد أفراد بعثة اليونيفيل أحيانا وينخفض في أحيان أخرى، وفي بعض الأوقات تتسع مهماتها ومرات تضيق، بحسب حجم التوتر في جنوب لبنان.