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أكبر عرض عسكري لليمنيين .. الرسائل

أكبر عرض عسكري لليمنيين .. الرسائل
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

العالم - الخبر وإعرابه

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر:

أجرت حكومة الانقاذ الوطني اليمينة أمس استعراضا عسكريا، حيث ازيح الستار خلال هذا العرض عن أحدث الانجازات العسكرية اليمينة.

الاعراب:

- المعدات العسكرية المتنوعة التي تم ازاحة الستار عنها خلال الاستعراض العسكري أمس، خاصة في مجال الصواريخ، تدل على ترسيخ قوة انصار الله على كافة المنطقة المائية المحيطة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

- إزاحة الستار عن احدث الانجازات، تدحض الأخبار والتقارير والادعاءات الاعلانية التي روجت خلال 8 سنوات، بأن الأسلحة اليمنية مستوردة من إيران، فقد عرض اليمن، المحاصر برا وجوا وبحرا، قدراته الوطنية في صنع وإنتاج الأسلحة ذات الأهمية القصوى والمتطورة.

- أظهر هذا الاستعراض للقوة، انه على عكس ما روج له، بأن من المستحيل إبعاد أنصار الله عن الساحة اليمنية، وعلى السعودية أن تقبل بوجود كيان سياسي إسلامي جديد يسمى دولة الإنقاذ الوطني الى الابد، وعليها التعاون مع ممثل الإسلام السياسي هذا، بدلا من العدوان.

- الرسالة الأساسية الأخرى لهذا العرض العسكري، هي التأكيد على ضرورة الإسراع بتحديد مصير الهدنة التي تؤكد أنصارالله على أهمية انجازها، وفق مطالب حكومة الانقاذ، وبهذا العرض العسكري أكدت أنصار الله على أن حالة التأرجح بين الحرب والسلام لايمكنها ان تدفع بالحركة نحو حالة الاستنزاف.

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