آخر تفاصيل عملية طعن شاب فلسطيني لجندي اسرائيلي في الخليل

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن ولكن تبين فيمتا بعد أن الشاب الفلسطيني اطلقت عليه النيران بشكل مكثف الامر الذي أدى لاستشهاده على الفور.

وكان قد استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب مستوطنة بيت عينون شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية.



واستشهد الشاب بعد ان اطلق جنود الاحتلال النار عليه بحجة محاولة تنفيذه لعملية طعن. وقالت مصادر عبرية ان جنديا اسرائيليا اصيب بالعملية.

وتخشى الدوائر الأمنية في كيان الاحتلال من انتقال دائرة العمليات من شمال الضفة الى وسطها في ظل تضاعف عمليات إطلاق النار واستهداف جيش الاحتلال بالرصاص خلال الاقتحامات.

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