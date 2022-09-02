وزير العمل اللبناني والسفير الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

العالم - لبنان

وأشار بيرم عقب الاجتماع، إلى "أنني تشرفت بزيارة السفير الايراني في إطار التعارف، وركزنا على أطر التعاون بين الدولتين ضمن المؤسسات الرسمية وبما يعود بالمصلحة على الشعبين الشقيقين اللبناني والايراني. وقد شكرت السفير على الدعم الايراني المتواصل للبنان ووقوف بلاده الدائم الى جانب الشعب اللبناني والشعوب التي تدافع عن نفسها وارضها، وهذا بعد قيمي وقد دفعت لاجله اثمان منذ عقود".

ولفت إلى "أننا أكدنا على التعاون من دولة الى دولة بما يعود بالخير على الشعبين وتحديدا بما يتعلق بوزارة العمل لانه وبحسب ما اعرف، في ايران وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والرفاه الاجتماعي وهي لعلها من اهم الوزارات في ايران، فتكلمنا عن اهمية التعاون وتبادل الخبرات وايضا امكانية الزيارات للاطلاع عن كثب على صعيد الواقع وكيفية حصول التأمينات الاجتماعية، وايضا كيفية معالجة الاجور خصوصا وان الدولتين تعانيان من حصار وضغوط وعقوبات والعديد من المعوقات، والتجربة الايرانية كبيرة نظرا لقدراتها الواسعة، وبالتالي كان هناك اتفاق على متابعة التواصل ووضع آلية لتبادل الزيارات وامكانية حصول زيارة قريبة لمحاكاة التجربة ونقل التجارب، لأننا منفتحون على كل التجارب في العالم وعلى كل الدول سواء الصديقة او الشقيقة ومنها ايران".

بدوره، أوضح السفير أماني، أن "الزيارة تأتي في اطار الزيارات التعارفية مع الحكومة اللبنانية، وقد تشرفت بلقاء وزير العمل، وكان هناك تبادل للاراء حول مواضيع مرتبطة بوزارتي العمل في لبنان وايران. كما بحثنا في سبل التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين لما في مصلحة الشعبين الايراني واللبناني".