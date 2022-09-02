الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير العمل اللبناني والسفير الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير العمل اللبناني والسفير الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
الجمعة ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

عرض وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني، في مكتبه في الوزارة، العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - لبنان

وأشار بيرم عقب الاجتماع، إلى "أنني تشرفت بزيارة السفير الايراني في إطار التعارف، وركزنا على أطر التعاون بين الدولتين ضمن المؤسسات الرسمية وبما يعود بالمصلحة على الشعبين الشقيقين اللبناني والايراني. وقد شكرت السفير على الدعم الايراني المتواصل للبنان ووقوف بلاده الدائم الى جانب الشعب اللبناني والشعوب التي تدافع عن نفسها وارضها، وهذا بعد قيمي وقد دفعت لاجله اثمان منذ عقود".

ولفت إلى "أننا أكدنا على التعاون من دولة الى دولة بما يعود بالخير على الشعبين وتحديدا بما يتعلق بوزارة العمل لانه وبحسب ما اعرف، في ايران وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والرفاه الاجتماعي وهي لعلها من اهم الوزارات في ايران، فتكلمنا عن اهمية التعاون وتبادل الخبرات وايضا امكانية الزيارات للاطلاع عن كثب على صعيد الواقع وكيفية حصول التأمينات الاجتماعية، وايضا كيفية معالجة الاجور خصوصا وان الدولتين تعانيان من حصار وضغوط وعقوبات والعديد من المعوقات، والتجربة الايرانية كبيرة نظرا لقدراتها الواسعة، وبالتالي كان هناك اتفاق على متابعة التواصل ووضع آلية لتبادل الزيارات وامكانية حصول زيارة قريبة لمحاكاة التجربة ونقل التجارب، لأننا منفتحون على كل التجارب في العالم وعلى كل الدول سواء الصديقة او الشقيقة ومنها ايران".

بدوره، أوضح السفير أماني، أن "الزيارة تأتي في اطار الزيارات التعارفية مع الحكومة اللبنانية، وقد تشرفت بلقاء وزير العمل، وكان هناك تبادل للاراء حول مواضيع مرتبطة بوزارتي العمل في لبنان وايران. كما بحثنا في سبل التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين لما في مصلحة الشعبين الايراني واللبناني".

روابط ذات صلة

الرئيس عون يرحب بتمديد مجلس الامن للقوة الدولية في جنوب لبنان

وزير لبناني: سوريا مستعدة للتنسيق مع لبنان لعودة السوريين الى وطنهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بحلول 2029.... أمريكا ترسل 4 طائرات بدون طيار من طراز سيجارديان إلى تايوان

تعرف على منظومة 'روبيج' المرعبة للأساطيل والسفن العملاقة

وفد روسي ضخم يزور ايران الاسبوع المقبل لهذا السبب..

قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني.. صباحي فرد: لا نعتمد على أي دولة في تصنيع المعدات الدفاعية

بالفيديو.. شويغو يحذّر من خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.. لهذا السبب

بصواريخ 'هيمارس' الأمريكية.. قتلى وجرحى جراء الاستهداف الأوكراني مناطق سكنية في خيرسون