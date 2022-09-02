إصابة عشرات المواطنين في مسيرات بالضفة

العالم ـ فلسطين

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال لمسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية، ما أدى لإصابة سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني، واختناق العشرات بالغاز المسيل للدموع.

وتنطلق في "كفر قدوم"، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، منذ مطلع تموز/يوليو 2011، مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية، الذي أغلقته قوات الاحتلال إبّان "انتفاضة الأقصى" (الانتفاضة الفلسطينية الثانية) عام 2003.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 39 مواطنًا أصيبوا في اعتداء الاحتلال على المسيرة، ما بين إصابات بالرصاص المعدني، واختناق بالغاز المسيل للدموع، من ضمنهم طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

من جهة أخرى، استهدف مستوطنون عددًا من البيوت البلاستيكية بين قريتي زواتا والناقورة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريحات إعلامية، إن مستوطنين انتشروا على الطريق الواصل بين قريتي زواتا والناقورة، قاموا بتدمير محتويات عدد من البيوت البلاستيكية في المنطقة.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد قرى نابلس، كل يوم جمعة، مسيرات رافضة للاستيطان الإسرائيلي، ومنددة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.