شهداء فتنة الخضراء .. العراقيون يغردون لرص الصفوف ودرء الفتن

العالم - نبض السوشيال

ودعا المغردون قادة الاحزاب السياسية الى الابتعاد عن الخلافات الشخصية وعدم تضييع دماء الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن العراق امام جماعة "داعش" الارهابية، مؤكدين على قدسية دم المواطن العراقي وضرورة التلاحم لبناء الوطن لأن العراق يستحق الأفضل.

وحذر المغردون من استغلال بعض قنوات الفتنة لأحداث المنطقة الخضراء لتحقيق مآرب شخصية وبث روح اﻻحباط بين صفوف العراقيين.

"ابو محمد البصري" غرد قائلا:

التأكيد أنَّ بعض الإعلام الخارجي والداخلي حاول إشعال فتيل الحرب الداخلية، وهذا يعني أنَّ لهذه المؤسسات الخبيثة يد بهذه الفتنة، وهنا يجب أن يكون الوعي والبصيرة حاضران.

"ابو كرم" نوه الى ضرورة

"التأكيد أنَّ أعداء الأمة الإسلامية ورُعاة حصار الشعوب يحاولون تقطيع جسد محور المقاومة للانفراد به وتدميره، لذلك لا بد من وأد هذه الفتنة وعدم التصعيد الإعلامي الذي يغذيها بالنار".

"م. فواز الغانم" قال:

كلنا نستطيع بناء وطن امن

بافكارنا وجهودنا وتعاوننا فيما بيننا وترك الخلافات الشخصية والتفكير فقط ببناء الوطن وتباً للمناصب

العراق يستحق كل شيء جميل

"بسام الدبيسي" قال:

اتمنى الفترة القادمة تشكل حكومة بتوافق جميع الاطراف واختيار شخص مناسب يحب العراق ويخاف على مصلحة الشعب





"ابو مهدي" ذكر بقول الامام علي عليه السلام:

كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ ، لاَ ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ ، وَلاَ ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ





"آل كاووش" حذر من ان "إحدى غايات محور الشر وأذنابه وتسخير أمكانياتهم وأحقادهم للفتنة بين أبناء المذهب الواحد ثأراً للإنتصار العظيم على تنظيم داعـ ـش..".





"يوسف اللبناني" دعا العراقيين الى الحذر من الإشاعات والحفاظ على بلدهم

"حرة بنت الهور" قالت:

الأحداث التي وقعت أثلجت قلوب البعـ ــث

والخاسر هو العراقي الشريف ..

حب الامام الحسين يجمعنا







"كرم الله لنا" شدد على ان

الله أنعم علينا بنعمة العقل وأحدى أستخداماته هوه درء الفتنه .وبيان مقاصد الاعداء حتى لا نكون حطب جهنم #شهداءفتنةالخضراء







"ثائر الصبيحاوي" رأى انه في هذه الفتنة "

المنتصر خاسر والخاسر خاسر

هذا منطق العاقل

اما منطق الجاهل

فالمنتصر منتصر ويتلذذ بسحلك

متى سنحت له الفرصه





مغرد آخر وصف الفتنة بالقول:

ميزة الفتنة انها

١- اذا اقبلت شبهت ( مملوءة بالشبهات )

٢- واذا ادبرت نبهت ( اي اتضحت دوافعها ونتائجها

"ابو بصير" حذر من ان الاعداء

"ارادوها فتنة

بين أبناء المذهب الواحد

والوطن الواحد

قنوات الفتنة

المتعطشين للدماء

احذروهم واتقوا الله في دماء العراقيين"







"كرار البابلي" طالب العقلاء بإاطفاء الفتنة واخماد نارها، وقال:

الدماء التي سقطت في تحرير العراق

من داعش لا تزال غصة في قلوبنا

فكيف اذا سالت بين ابناء المذهب الواحد

ستصبح الحرقة على(القاتل والمقتول)

الشعب لا يتحمل النار والدماء

الله الله بالعراق واهل العراق

الله الله بشهر الحسين