ايران لن تعود الی الاتفاق النووي اذا لم يحل هذا الملف

العالم - خاص بالعالم

وقال شاوردي في حديث لقناة العالم الاخبارية اذا لم يتم التوصل الی حل لهذه المزاعم والكف عنها، فستكون هذه المزاعم اداة بيد الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين لممارسة الضغوط علی ايران وافساد الاتفاق النووي مرة اخری، وايران تعرف ذلك.

وأضاف شاوردي يجب اغلاق ملف اتهام ايران بأنشطة عسكرية نووية في السابق، لضمان عودة ايران الی الاتفاق النووي، فإذا لم يتم ذلك، فستعود الاتهامات ضد ايران مرة اخری بعد ايام أو اسابيع فالكل يعلم ان وكالة الطاقة الذرية تخضع للضغوط الاميركية بشكل كبير ومن المحتمل ان تستعيد اتهاماتها ضد ايران ومن المحتمل انتقال ملف ايران الی مجلس الامن ويتم اصدار عقوبات جديدة ضد ايران وتصبح ايران خاسرة ولن تحصل علی أي شئ من عودتها للاتفاق النووي.

وأكد ان ايران قالت اذا كان لديكم ادلة دامغة قدموها وسنوضح للوكالة الدولية وقد وضحت ايران للوكالة عدة مرات وردت علی الاتهامات واقتنعت الوكالة واغلقت الملف ولكن الضغوط الاميركية هي التي ادت الی فتح هذا الملف مرة اخری.