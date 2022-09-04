المشاط يجتمع برئيسي مجلس النواب والوزراء لبحث تحسين اوضاع البلاد

العالم - اليمن

جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتحسين الأداء الخدمي في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وفي اللقاء حث الرئيس المشاط، على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني.

وأكد على ضرورة الاهتمام بصيانة الطرق، وتصريف مياه الأمطار، وتوسيع شبكة المياه والصرف الصحي.

وأشار الرئيس المشاط، إلى أهمية مضاعفة الجهود لتنظيم حركة السير للحد من الاختناقات المرورية والحوادث على الطرق.