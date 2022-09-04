الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المشاط يجتمع برئيسي مجلس النواب والوزراء لبحث تحسين اوضاع البلاد

المشاط يجتمع برئيسي مجلس النواب والوزراء لبحث تحسين اوضاع البلاد
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

اجتمع الرئيس اليمني مهدي المشاط، برئيس مجلس النواب يحيى الراعي ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء عبد العزيز بن حبتور ونوابه، وعدد من الوزراء.

العالم - اليمن

جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتحسين الأداء الخدمي في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وفي اللقاء حث الرئيس المشاط، على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني.

وأكد على ضرورة الاهتمام بصيانة الطرق، وتصريف مياه الأمطار، وتوسيع شبكة المياه والصرف الصحي.

وأشار الرئيس المشاط، إلى أهمية مضاعفة الجهود لتنظيم حركة السير للحد من الاختناقات المرورية والحوادث على الطرق.

روابط ذات صلة

7،5 مليار دولار خسائر القطاع الزراعي في اليمن جراء عدوان التحالف

الخميس القادم.. جلسة مشاورات حول اليمن

المفاجأة كانت على العدو أشد وأنكى 

عبدالسلام: وقف إطلاق النار مرهون بوفاء الطرف الآخر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. عملية الاسود الفلسطينية المنفردة نوعية بالطريقة والسلاح والزمان والمكان

من هو 'هليفي' الذي عُيِّن رئيساً جديدا لأركان جيش الاحتلال؟

المشاط يجتمع برئيسي مجلس النواب والوزراء لبحث تحسين اوضاع البلاد

مسؤول ايراني: تخصيص 17 ألف حافلة لنقل زوار الأربعين الحسيني

مساعد وزير الصناعة الايراني يعلن 27% زيادة في الصادرات غير النفطية

الإيرانية بريا شهرياري عضوا رسميا في الـ"فيفا"