من هو 'هليفي' الذي عُيِّن رئيساً جديدا لأركان جيش الاحتلال؟

العالم ـ الاحتلال

وتمت عملية اختيار المرشحين بعد انتهاء العام الإضافي لـ"كوخافي" الذي منحته إياه حكومة "بينيت-لابيد" فور تَشكُّلها العام الماضي، ورغم رغبة "كوخافي" بالتمديد له عاماً آخر، تحت ذريعة الوضع السياسي غير المستقر.

من هو هرتسي هليفي؟

هرتسي هليفي (55 عاماً) جنرال في الجيش الإسرائيلي نشأ في مدينة القدس، ويشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال منذ سبتمبر/أيلول 2014.

كان "هليفي" مسئولاً عن العدوان الإسرائيلي في شمال قطاع غزة خلال معركة الفرقان 2008/2009، وخاصة بيت حانون وبيت لاهيا ومنطقة العطاطرة.

وشغل في وقت سابق منصب قائد الكلية الدولية للقيادة والأركان الذراع، وقائد فرقة الجليل العسكرية من وحدة التشغيل المنطوق الاستخبارات، وقائداً للواء المظليين.

وعُين هرتسي هليفي نائباً لرئيس أركان الجيش العام الماضي، بعد أن كان يشغل هذا المنصب إيال زامير الذي رُشح مع "هليفي" لرئاسة الأركان الجديدة.

"هاليفي" متزوج وأب لأربعة أولاد، حاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من "الجامعة العبرية" في القدس، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية من "جامعة الأمن القومي في واشنطن".