شاهد.. مواقع التواصل تشيد بالعرض العسكري اليمني

العالم - اليمن

وشاركت في العرض العسكري في الحديدة تشكيلات من القوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي ووصل عدد القوات المشاركة في العرض العسكري إلى خمسة وعشرين ألف مقاتل.

وقد أظهر هذا الاستعراض، استحالة إقصاء أنصار الله من الساحة اليمنية، وباتت السعودية مجبرة على قبول نظام سياسي جديد وعليها استبدال العدوان بالتعاون مع ابناء اليمن.

وأكد قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ان الجيش اليمني اليوم أعظم استعداداً وقوةً وإيماناً ووعياً ومهارةً وتمسكاً بمهامّه ومسؤولياته، معتبرا ان الهدف من كل العروض العسكرية طمأنة شعبنا وتقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين.

وغرد عمرو الخولاني حول هذا الموضوع كاتباً:"هذا الجيش ليس لأبناء الشمال فقط ولكن هذا لأبناء اليمن كاملاً من صعده حتى المهرة لذلك يجب على كل ابناء اليمن التوحد والاصطفاف مع جيشنا ورفض الاحتلال الاماراتي السعودي ومساندة الجيش اليمني لاخذ حقوقنا المنهوبة من تحالف الشر".

وكتب وضاح بن مسعود:"بفضل الله تعالى اليمن يمتلك صواريخ بالستية قادرة على تدمير وإغراق حاملات الطائرات بمختلف صنوفها، وهي من الصواريخ المضادة للسفن العملاقة والفرقاطات الحربية".

اما عبد العزيز الشويع فغرد:"منذ شاهدت العرض وانا أحاول لملمة قواي الفكرية واكتب أحرف تليق ولو بجزء بسيط من ذلك العرض العسكري المهيب في محافظة الحديدة "وعد الآخرة" ولكنني اعترف بأنني عاجزاً أمام هول ما شاهدتُ ابتدأ من قوة الجنود الفولاذية وانتهاءاً بطائرات والغام وصواريخ بر جو بحر متطورة".